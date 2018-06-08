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Інтерв'ю

В ОБСЄ повідомляють про попереджувальні постріли щодо місії в Південному

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 16:27
Фото: ОБСЄ (OSCE/Yevhen Maloletka)
Фото: ОБСЄ (OSCE/Yevhen Maloletka)

Раніше спостерігачам були надані гарантії безпеки від ЗСУ та бойовиків

В Південному (Донецька область) в 70-100 метрах від співробітників місії ОБСЄ були зроблені попереджувальні постріли. Про це йдеться в повідомленні на сайті ОБСЄ.

Як повідомляється, вчора вранці, 7 червня 2018 року, патруль місії ОБСЄ, який складався з 15 співробітників місії на 4 броньованих автомобілів, перебував у Чигарях (на південно-східній околиці н. п. Південне). Двоє членів патруля у супроводі українських військових рухалися на схід по вулиці Полтавській, решта 13 членів патруля чекали приблизно в 50 м на захід.

"По мірі просування вперед у супроводі офіцерів Збройних сил України двоє членів патруля почули 2 одиночних постріли, за якими послідувала черга зі стрілецької зброї приблизно в 70-100 м на схід. За їхньою оцінкою, вогонь зі стрілецької зброї носив попереджувальний характер", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, хтось прокричав спостерігачам по-російськи: "Не підходьте!". Автомобіль СММ під'їхав до місця, де сховалися двоє членів патруля, забрав їх, після чого спостерігачі покинули цей район.

Повідомляється, що перед візитом спостерігачів їм були надані гарантії безпеки від Збройних сил України, так і від збройних формувань.

"Місія також повідомила про це СЦКК і збройні формування і звернулася до них з проханням провести відповідний розгляд", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 5,3 тис. порушень режиму припинення вогню за тиждень.

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Теги публікації: ОБСЄ, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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