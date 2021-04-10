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ОБСЕ соберется на спецзаседание из-за войск России возле украинских границ

Автор: Юлия Струк

Украина инициировала в ОБСЕ специальное заседание. Оно касается наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает миссия Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ в своем Twitter.

"На запрос Украины государства-участники ОБСЕ соберутся сегодня в 16:00 (по центральноевропейскому времени) с целью получения разъяснений от России по поводу наращивания ею войск у границ Украины и в оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Заседание было инициировано Украиной в рамках Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности в военной области в Европе.

Напомним, ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует второй раз за последний месяц посетить Брюссель. Там он и с официальными лицами НАТО планирует обсудить передвижения российских войск в районе границы с Украиной.

Как писало РБК-Украина, накануне Энтони Блинкен провел два отдельных телефонных разговора с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом. В ходе бесед они обсудили наращивание российских войск на границе Украины.

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