RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ОБСЄ збереться на спецзасідання через війська Росії біля українських кордонів

Автор: Юлія Струк

Україна ініціювала в ОБСЄ спеціальне засідання. Воно стосується нарощування Росією військ біля кордону з Україною та в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє місія Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ у своєму Twitter.

"На запит України держави-учасниці ОБСЄ збереться сьогодні о 16:00 (за центральноєвропейським часом) з метою отримання роз’яснень від Росії з приводу нарощування нею військ біля кордонів України та в окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.

Засідання було ініційоване Україною у рамках Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри та безпеки у військовій галузі у Європі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен планує вдруге за останній місяць відвідати Брюссель. Там він і з офіційними особами НАТО планує обговорити пересування російських військ у районі кордону з Україною.

Як писало РБК-Україна, напередодні Ентоні Блінкен провів дві окремих телефонних розмови з міністрами закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріану і Німеччини Хайко Маасом. У ході бесід вони обговорили нарощування російських військ на кордоні України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ОБСЄРосійська ФедераціяУкраїна
Читайте також
У РФ заявили, що не вели і не мають наміру вести діалог з США по Україні на рівні МЗС і Міноборони
РФ в березні відправила майже 800 "добровольців" для війни на Донбасі, - правозахисники
Прогноз погоди