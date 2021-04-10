ОБСЄ збереться на спецзасідання через війська Росії біля українських кордонів

Україна ініціювала в ОБСЄ спеціальне засідання. Воно стосується нарощування Росією військ біля кордону з Україною та в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє місія Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ у своєму Twitter.

"На запит України держави-учасниці ОБСЄ збереться сьогодні о 16:00 (за центральноєвропейським часом) з метою отримання роз’яснень від Росії з приводу нарощування нею військ біля кордонів України та в окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.

Засідання було ініційоване Україною у рамках Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри та безпеки у військовій галузі у Європі.