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Путін кожною ракетою показує, що хоче знищити Україну, - глава МЗС Німеччини

Вівторок 02 січня 2024 20:51
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Путін кожною ракетою показує, що хоче знищити Україну, - глава МЗС Німеччини Фото: Анналена Бербок, голова МЗС Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін за допомогою ракетних ударів показує, що хоче повністю знищити Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок у Twitter.

"Кожною ракетою Путін показує, що він хоче знищити Україну. За допомогою Patriot та IRIS-T, які ми постачаємо, щодня рятують життя", - наголосила глава МЗС.

Вона додала, що Німеччина стоятиме поряд з Україною доти, доки вона цього потребує і доки не буде можливе життя без страху і терору.

Масований удар по Україні

Нагадаємо, сьогодні, 2 січня, російські окупанти вкотре провели масовану атаку по Україні. Для цього вони застосовували дрони-камікадзе та ракети.

Головною ціллю росіян став Київ. В районі столиці зранку збили близько 60 ракет. Зокрема, українські захисники змогли знищити 10 гіперзвукових ракет "Кинжал".

Загалом сили протиповітряної оборони України знищили 72 ракети.

Внаслідок атаки у різних регіонах України є постраждалі та загиблі.

Більш детально про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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