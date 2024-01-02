Путін кожною ракетою показує, що хоче знищити Україну, - глава МЗС Німеччини
Російський диктатор Володимир Путін за допомогою ракетних ударів показує, що хоче повністю знищити Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок у Twitter.
"Кожною ракетою Путін показує, що він хоче знищити Україну. За допомогою Patriot та IRIS-T, які ми постачаємо, щодня рятують життя", - наголосила глава МЗС.
Вона додала, що Німеччина стоятиме поряд з Україною доти, доки вона цього потребує і доки не буде можливе життя без страху і терору.
Масований удар по Україні
Нагадаємо, сьогодні, 2 січня, російські окупанти вкотре провели масовану атаку по Україні. Для цього вони застосовували дрони-камікадзе та ракети.
Головною ціллю росіян став Київ. В районі столиці зранку збили близько 60 ракет. Зокрема, українські захисники змогли знищити 10 гіперзвукових ракет "Кинжал".
Загалом сили протиповітряної оборони України знищили 72 ракети.
Внаслідок атаки у різних регіонах України є постраждалі та загиблі.
Більш детально про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.
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