В ОБСЄ розповіли, коли зможуть здійснювати моніторинг ситуації в анексованому Криму

Ілюстративне фото (flickr.com.osce_smmu)

Необхідно досягти консенсусу серед країн-учасниць організації, зазначили в ОБСЄ

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зможуть працювати в анексованому Росією Криму в разі, якщо буде досягнуто консенсусу серед країн-учасниць організації. Про це йдеться заявила представника прес-підрозділу СММ ОБСЄ Драгани Ніколіч-Соломон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Вона нагадала, що в березні 2014 року 57 держав-учасників ОБСЄ консенсусним рішенням взяли мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"З березня 2014 року мандат місії не змінювався. Будь-яка зміна положень мандата СММ вимагає консенсусного вирішення всіх 57 держав-учасників ОБСЄ, зокрема України та Росії. Однак щодо доступу СММ в Крим консенсусу досягнуто не було", - зазначила вона.

За словами представника місії, щодо мандата місії є інтерпретації з боку делегацій України, Канади, США та Росії щодо географії діяльності місії, зокрема, щодо Кримського півострова.

"Поки відповідний консенсус не досягнуто, місія не зможе здійснювати моніторинг в Криму", - заявила Ніколіч-Соломон.

Нагадаємо, за словами представника України в Тристоронньої контактної групи Ірини Геращенко, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна отримати доступ до всієї окупованої території України, в тому числі і до анексованого Криму.