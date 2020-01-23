В ОБСЕ раскритиковали украинский законопроект о дезинформации

направленный на фактический контроль СМИ на период российской агрессии

Дезир заявил, что понимает закон в контексте борьбы с российской дезинформацией, но это не должно делаться за счет вмешательства в работу СМИ.

Напомним, ранее этот законопроект также раскритиковала Европейская федерация журналистов. В организации считают, что закон будет использоваться не для борьбы с российской пропагандой, а для преследования украинских журналистов.

РБК-Украина писало, что 17 января Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект о дезинформации. Документ направлен на повышение уровня медиаграмотности населения, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Законопроект предусматривает наказание за распространение недостоверной информации - от административных штрафов до лишения свободы.