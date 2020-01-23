В ОБСЄ розкритикували український законопроект про дезінформацію

спрямованого на фактичний контроль ЗМІ на період російської агресії

Дезір заявив, що розуміє закон у контексті боротьби з російської дезінформацією, але це не повинно робитися коштом втручання в роботу ЗМІ.

Нагадаємо, раніше цей законопроект розкритикувала Європейська федерація журналістів. В організації вважають, що закон буде використовуватися не для боротьби з російською пропагандою, а для переслідування українських журналістів.

РБК-Україна писало, що 17 січня Міністерство культури, молоді та спорту України представило законопроект про дезінформацію. Документ спрямований на підвищення рівня медіаграмотності населення, органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Законопроект передбачає покарання за поширення недостовірної інформації - від адміністративних штрафів до позбавлення волі.