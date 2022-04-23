ru ua
Вс, 24 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ОБСЕ пытается добиться освобождения задержанных на востоке Украины сотрудников

Новина українською →
Суббота 23 апреля 2022 23:56
ОБСЕ пытается добиться освобождения задержанных на востоке Украины сотрудников Фото: ОБСЕ пытается освободить сотрудников СММ на Донбассе (twitter.com/osce_smm)
Автор: Роман Мирончук

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила, что пытается добиться освобождения ряда сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ), которые были задержаны на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что ряд членов национальной миссии СММ были лишены свободы в Донецке и Луганске. ОБСЕ использует все доступные каналы для содействия освобождению своих сотрудников", - заявили в организации.

Заместитель главы делегации Великобритании в ОБСЕ Дейдра Браун раскритиковала Россию за отказ продлить миссию СММ в Украине после марта.

"А теперь мы получили тревожные сообщения о том, что российские силы на Донбассе взяли в плен сотрудников СММ", - отметила она.

В марте ОБСЕ заявила, что эвакуировала из Украины около 500 членов международной миссии.

С 1 апреля СММ перешла к административной роли для обеспечения безопасности членов миссии на всей территории Украины, в том числе в районах, неподконтрольных правительству.

СММ продолжала помогать оставшимся сотрудникам в Украине перебраться в более безопасные районы.

Напомним, в ОБСЕ представили первый доклад по военным преступлениям России.

Мы также писали о том, что оккупанты пытают и обвиняют в "шпионаже" украинского священника.

Напомним, война РФ против Украины длится 49-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕ Война России против Украины
NEWS
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает