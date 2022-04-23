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ОБСЄ намагається домогтися звільнення затриманих на сході України співробітників

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Субота 23 квітня 2022 23:56
ОБСЄ намагається домогтися звільнення затриманих на сході України співробітників Фото: ОБСЄ намагається звільнити співробітників СММ на Донбасі (twitter.com/osce_smm)
Автор: Роман Мирончук

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявила, що намагається домогтися звільнення ряду співробітників Спеціальної моніторингової місії (СММ), які були затримані на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"ОБСЄ вкрай стурбована тим, що ряд членів національної місії СММ були позбавлені волі в Донецьку і Луганську. ОБСЄ використовує всі доступні канали для сприяння звільненню своїх співробітників", - заявили в організації.

Заступник глави делегації Великобританії в ОБСЄ Дейдра Браун розкритикувала Росію за відмову продовжити місію СММ в Україні після березня.

"А тепер ми отримали тривожні повідомлення про те, що російські сили на Донбасі взяли в полон співробітників СММ", - зазначила вона.

У березні ОБСЄ заявила, що евакуювала з України близько 500 членів міжнародної місії.

З 1 квітня СММ перейшла до адміністративної ролі для забезпечення безпеки членів місії на всій території України, в тому числі в районах, непідконтрольних уряду.

СММ продовжувала допомагати співробітникам, що залишилися в Україні, перебратися в більш безпечні райони.

Нагадаємо, в ОБСЄ представили першу доповідь з військових злочинів Росії.

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