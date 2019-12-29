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ОБСЄ закликає продовжувати зусилля для вирішення конфлікту на Донбасі

Новини » Політика     29.12.2019 - 18:14
ОБСЄ закликає продовжувати зусилля для вирішення конфлікту на Донбасі
Фото: Мартін Сайдік (unmultimedia.org)

ОБСЄ вітає обмін на Донбасі

Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні Мартін Сайдік привітав обмін полоненими на Донбасі. Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті офісу спецпредставника голови ОБСЄ в Україні.

Сайдік зазначив, що обмін - важливий крок, якого довго чекали як утримувані, так і їх рідні і близькі.

"Я щиро вітаю відбулося сьогодні взаємне звільнення і обмін утримуваних осіб згідно спільного рішення контактної групи, прийнятою 23 грудня 2019 року за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України. Це дуже важливий крок, якого довго чекали як утримувані, так і їх рідні і близькі ", - сказано в його заяві.

Крім того, Сайдік закликав сторони "і далі докладати усіх необхідних зусиль для мирного врегулювання конфлікту на сході України шляхом повної і всеосяжної імплементації мінських угод, спираючись в тому числі і на рекомендації" нормандської четвірки".

Нагадаємо, Франція і Німеччина вітають обмін полоненими, який відбувся 29 грудня між Україною і так званими Луганською і Донецькою "народними республіками".

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