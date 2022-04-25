В ОБСЕ призвали немедленно освободить задержанных в Донецке и Луганске сотрудников

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид призвали немедленно освободить четырех членов Специальной мониторинговой миссии, которых задержали в оккупированных РФ Донецке и Луганске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

Председатель Организации назвал задержание членов национальной миссии СММ "неприемлемым", и отметил, что их удерживают под стражей без предъявления обвинений "в течение определенного периода времени".

Генсек ОБСЕ осудила "прискорбные акты запугивания, преследования и враждебной публичной риторики" в отношении СММ и сотрудников миссии в неподконтрольных правительству Украины районах Донецка и Луганска.

"Все члены нашей национальной миссии остаются должностными лицами ОБСЕ и должны быть наделены функциональной неприкосновенностью, в том числе в течение этого периода, когда истек срок действия мандата", - сказала Шмид.

В ОБСЕ обратили внимание, что несмотря на то, что 1 апреля все действия, предусмотренные мандатом, были прекращены, СММ продолжает выполнять минимальные необходимые административные задачи.

"Из соображений безопасности сотрудников ОБСЕ не может предоставить дополнительную информацию о ситуации на данный момент", - говорится в заявлении.

Мандат ОБСЕ в Украине не продлен из-за РФ

31 марта 2022 года в ходе обсуждений в Постоянном совете ОБСЕ не было достигнуто консенсуса относительно продления мандата СММ ОБСЕ в Украине из-за позиции, выраженной РФ. Так, по состоянию на 1 апреля предусмотренные мандатом мероприятия не проводились, и СММ перешла в административный режим. Это предполагает выполнение ограниченного числа основных административных функций, в том числе направленных на обеспечение безопасности и безопасности членов своей миссии, имущества и помещений на всей территории Украины, в том числе в районах, неподконтрольных правительству.

В то время как председательство ОБСЕ продолжает взаимодействовать с государствами-участниками, СММ выполняет свои обязательства по управлению своими людскими, финансовыми и материальными ресурсами в ожидании заключения о будущем миссии.