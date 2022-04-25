В ОБСЄ закликали негайно звільнити затриманих у Донецьку і Луганську співробітників

Голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід закликали негайно звільнити чотирьох членів Спеціальної моніторингової місії, яких затримали в окупованих РФ Донецьку і Луганську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОБСЄ.

Голова організації назвав затримання членів національної місії СММ "неприйнятним", і зазначив, що їх тримають під вартою без пред'явлення звинувачень"протягом певного періоду часу".

Генсек ОБСЄ засудила "сумні акти залякування, переслідування і ворожої публічної риторики" щодо СММ і співробітників місії в непідконтрольних уряду України районах Донецька і Луганська.

"Всі члени нашої національної місії залишаються посадовими особами ОБСЄ і повинні бути наділені функціональною недоторканністю, в тому числі протягом цього періоду, коли закінчився термін дії мандата", - сказала Шмід.

В ОБСЄ звернули увагу, що незважаючи на те, що 1 квітня всі дії, передбачені мандатом, були припинені, СММ продовжує виконувати мінімальні необхідні адміністративні завдання.

"З міркувань безпеки співробітників ОБСЄ не може надати додаткову інформацію про ситуацію на цей момент", - йдеться в заяві.

Мандат ОБСЄ в Україні не продовжено через РФ

31 березня 2022 року в ході обговорень у Постійній раді ОБСЄ не було досягнуто консенсусу щодо продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні через позицію, виражену РФ. Так, станом на 1 квітня передбачені мандатом заходи не проводилися, і СММ перейшла в адміністративний режим. Це передбачає виконання обмеженого числа основних адміністративних функцій, у тому числі спрямованих на забезпечення безпеки і безпеки членів своєї місії, майна і приміщень на всій території України, в тому числі в районах, непідконтрольних уряду.

У той час як головування ОБСЄ продовжує взаємодіяти з державами-учасниками, СММ виконує свої зобов'язання з управління своїми людськими, фінансовими та матеріальними ресурсами в очікуванні висновку про майбутнє місії.