В ОБСЄ представили першу доповідь щодо військових злочинів Росії
Незалежна експертна місія ОБСЄ представила доповідь з документуванням порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права, а також військових злочинів, скоєних на території України російськими військовими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь ОБСЄ.
У даній доповіді 108 сторінок, і вона містить також розслідування наслідків повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Місія виявила чіткі закономірності порушень міжнародного гуманітарного права російськими збройними силами з багатьох досліджуваних питань. Особливо це стосується ведення ними бойових дій", - йдеться у звіті.
За словами експертів, Російська Федерація є агресором і несе відповідальність за всі військові злочини в Україні, в тому числі використання в густонаселених районах касетних боєприпасів, боєприпасів з великим радіусом вибуху і т. д.
Також було відзначено можливе використання запальної зброї, білих фосфорних і термобаричних або вакуумних бомб.
Серед численних випадків очевидних порушень міжнародного гуманітарного права і військових злочинів найбільш кричущими названі повітряні удари по пологовому будинку і драмтеатру в Маріуполі.
У доповіді йдеться і про численні звинувачення в зґвалтуваннях, в тому числі групових, які вчинили російські військові.
Експерти також у доповіді розповіли про арешти російськими військовими мирних жителів України, а також журналістів, з якими грубо поводились.
У доповіді вказується на необхідність серйозного міжнародного розслідування на місцях розстрілів великої кількості мирного населення.
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