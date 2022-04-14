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В ОБСЄ представили першу доповідь щодо військових злочинів Росії

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Четвер 14 квітня 2022 03:28
В ОБСЄ представили першу доповідь щодо військових злочинів Росії Фото: ОБСЄ в Україні (twitter.com/osce_smm)
Автор: Роман Мирончук

Незалежна експертна місія ОБСЄ представила доповідь з документуванням порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права, а також військових злочинів, скоєних на території України російськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь ОБСЄ.

У даній доповіді 108 сторінок, і вона містить також розслідування наслідків повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Місія виявила чіткі закономірності порушень міжнародного гуманітарного права російськими збройними силами з багатьох досліджуваних питань. Особливо це стосується ведення ними бойових дій", - йдеться у звіті.

За словами експертів, Російська Федерація є агресором і несе відповідальність за всі військові злочини в Україні, в тому числі використання в густонаселених районах касетних боєприпасів, боєприпасів з великим радіусом вибуху і т. д.

Також було відзначено можливе використання запальної зброї, білих фосфорних і термобаричних або вакуумних бомб.

Серед численних випадків очевидних порушень міжнародного гуманітарного права і військових злочинів найбільш кричущими названі повітряні удари по пологовому будинку і драмтеатру в Маріуполі.

У доповіді йдеться і про численні звинувачення в зґвалтуваннях, в тому числі групових, які вчинили російські військові.

Експерти також у доповіді розповіли про арешти російськими військовими мирних жителів України, а також журналістів, з якими грубо поводились.

У доповіді вказується на необхідність серйозного міжнародного розслідування на місцях розстрілів великої кількості мирного населення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що група судово-медичних експертів Міжнародного кримінального суду приступить до роботи в Бучі.

Ми також писали про те, що головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан приїхав до Бучі, щоб самому побачити наслідки російської агресії.

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