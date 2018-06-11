ОБСЕ показала последствия обстрелов Пивденного на линии соприкосновения

Ни в одном из домов района Чигари в Пивденном нет электричества, возникли проблемы с питьевой водой

После обстрелов района Чигари населенного пункта Пивденное жители этого участка длительное время остаются безе электричества и питьевой воды. Об этом говорится в сообщении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) на Донбассе.

Район Чигари в Пивденном находится на линии соприкосновения между Торецком и неподконтрольной правительству Горловкой.

"В этих домах проживало около 150 жителей, однако сейчас практически ни одного дома уже не узнать - полуразрушенные, сгоревшие дотла, немало брошенных или занятых военными. Как и ранее, в одном из них нет электричества, только в нескольких является проточная или питьевая вода", - говорится в сообщении ОБСЕ.

Отмечается, что улицы района опустели после того, как многие жители были вынуждены бежать в соседние Торецк и Горловку.

У цих будинках проживало близько 150 жителів, однак зараз практично жодного будинку вже не впізнати — напівзруйновані,... Опубліковано OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine 11 червня 2018 р.

"Те, кто решил остаться, страдают из-за отсутствия товаров первой необходимости и привыкают к новым соседям, поскольку военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые сейчас присутствуют почти на каждой улице, занимают жилые дома и строят военные позиции во дворах некоторых из них", - отмечает СММ.

Напомним, ранее в ОБСЕ сообщили, что в Пивденном за 70-100 метров от сотрудников миссии ОБСЕ были сделаны предупредительные выстрелы, когда наблюдатели пытались пройти в район Чигари.