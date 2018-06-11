Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

ОБСЕ показала последствия обстрелов Пивденного на линии соприкосновения

НовостиОбщество    11.06.2018 - 20:19
Фото: последствия обстрелов Пивденного (facebook.com/oscesmm)
Фото: последствия обстрелов Пивденного (facebook.com/oscesmm)

Ни в одном из домов района Чигари в Пивденном нет электричества, возникли проблемы с питьевой водой

После обстрелов района Чигари населенного пункта Пивденное жители этого участка длительное время остаются безе электричества и питьевой воды. Об этом говорится в сообщении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) на Донбассе.

Район Чигари в Пивденном находится на линии соприкосновения между Торецком и неподконтрольной правительству Горловкой.

"В этих домах проживало около 150 жителей, однако сейчас практически ни одного дома уже не узнать - полуразрушенные, сгоревшие дотла, немало брошенных или занятых военными. Как и ранее, в одном из них нет электричества, только в нескольких является проточная или питьевая вода", - говорится в сообщении ОБСЕ.

Отмечается, что улицы района опустели после того, как многие жители были вынуждены бежать в соседние Торецк и Горловку.

 

У цих будинках проживало близько 150 жителів, однак зараз практично жодного будинку вже не впізнати — напівзруйновані,...

Опубліковано OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine 11 червня 2018 р.

"Те, кто решил остаться, страдают из-за отсутствия товаров первой необходимости и привыкают к новым соседям, поскольку военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые сейчас присутствуют почти на каждой улице, занимают жилые дома и строят военные позиции во дворах некоторых из них", - отмечает СММ.

Напомним, ранее в ОБСЕ сообщили, что в Пивденном за 70-100 метров от сотрудников миссии ОБСЕ были сделаны предупредительные выстрелы, когда наблюдатели пытались пройти в район Чигари.

Миссия ОБСЕ готова содействовать усилиям для улучшения благополучия населения Донбасса На Донбассе боевики обстреляли жилые кварталы Зализного, есть пострадавшая
Теги публикации: ОБСЕ, обстрел  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь