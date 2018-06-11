ОБСЄ показала наслідки обстрілів Південного на лінії зіткнення

У жодному з будинків району Чигарі у Південному немає електрики та є проблеми з питною водою

Після обстрілів району Чигарі населеного пункту Південне, мешканці цієї ділянки тривалий час залишаються безе електрики та питної води. Про це йдеться у повідомленні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) на Донбасі.

Район Чигарі у Південному знаходиться на лінії зіткнення, між Торецьком і непідконтрольною урядові Горлівкою.

"У цих будинках проживало близько 150 жителів, однак зараз практично жодного будинку вже не впізнати - напівзруйновані, згорілі дощенту, чимало покинутих або зайнятих військовими. Як і раніше, у жодному з них немає електрики, лише у кількох є проточна або питна вода", - йдеться у повідомленні ОБСЄ.

Зазначається, що вулиці району спорожніли після того, як багато жителів були вимушені втекти до сусідніх Торецька і Горлівки.

У цих будинках проживало близько 150 жителів, однак зараз практично жодного будинку вже не впізнати — напівзруйновані,... Опубліковано OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine 11 червня 2018 р.

"Ті, хто вирішив залишитися, потерпають через відсутність товарів першої необхідності й звикають до нових сусідів, оскільки військовослужбовці Збройних сил України, які зараз присутні майже на кожній вулиці, займають житлові будинки та споруджують військові позиції на подвір’ях деяких із них" – зазначає СММ.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ повідомили, що в Південному за 70-100 метрів від співробітників місії ОБСЄ були зроблені попереджувальні постріли, коли спостерігачі намагались пройти у район Чигарі.