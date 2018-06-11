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Інтерв'ю

ОБСЄ показала наслідки обстрілів Південного на лінії зіткнення

НовиниСуспільство    11.06.2018 - 20:19
Фото: наслідки обстрілів Південного (facebook.com/oscesmm)
Фото: наслідки обстрілів Південного (facebook.com/oscesmm)

У жодному з будинків району Чигарі у Південному немає електрики та є проблеми з питною водою

Після обстрілів району Чигарі населеного пункту Південне, мешканці цієї ділянки тривалий час залишаються безе електрики та питної води. Про це йдеться у повідомленні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) на Донбасі.

Район Чигарі у Південному знаходиться на лінії зіткнення, між Торецьком і непідконтрольною урядові Горлівкою.

"У цих будинках проживало близько 150 жителів, однак зараз практично жодного будинку вже не впізнати - напівзруйновані, згорілі дощенту, чимало покинутих або зайнятих військовими. Як і раніше, у жодному з них немає електрики, лише у кількох є проточна або питна вода", - йдеться у повідомленні ОБСЄ.

Зазначається, що вулиці району спорожніли після того, як багато жителів були вимушені втекти до сусідніх Торецька і Горлівки.

 

У цих будинках проживало близько 150 жителів, однак зараз практично жодного будинку вже не впізнати — напівзруйновані,...

Опубліковано OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine 11 червня 2018 р.

"Ті, хто вирішив залишитися, потерпають через відсутність товарів першої необхідності й звикають до нових сусідів, оскільки військовослужбовці Збройних сил України, які зараз присутні майже на кожній вулиці, займають житлові будинки та споруджують військові позиції на подвір’ях деяких із них" – зазначає СММ.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ повідомили, що в Південному за 70-100 метрів від співробітників місії ОБСЄ були зроблені попереджувальні постріли, коли спостерігачі намагались пройти у район Чигарі.

Місія ОБСЄ готова сприяти зусиллям для покращення добробуту населення Донбасу На Донбасі бойовики обстріляли житлові квартали Залізного, є постраждала
Теги публікації: ОБСЄ, обстрел  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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