В ОБСЕ прокомментировали подписание "формулы Штайнмайера"

Глава Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Георгий Церетели поддержал подписание "формулы Штайнмайера" между Украиной и Российской Федерацией. Об этом говорится в заявлении на сайте ОБСЕ.

По словам Церетели, подписание "формулы Штайнмайера" послужит дорожной картой для осуществления Минские соглашения.

"Конфликт не будет урегулирован военным путем. Несмотря на необходимость дальнейших уточнений, недавние инициативы могут быть полезными для обновления процесса достижения прогресса в реализации Минских соглашений. Я рад, что на прошлой неделе члены Трехсторонней контактной группы в Минске утвердили конкретный текст для применения в украинском законодательстве, согласованный политическими советниками в нормандском формате. Мы должны использовать этот импульс", - заявил глава ПА ОБСЕ.

Также Церетели отметил, что строгое соблюдение прекращения огня, дальнейшее разъединение войск и продолжение ремонтных работ на критически важной инфраструктуре являются ключевыми.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ будет наблюдать за безопасностью во время разведения войск на неоккупированной территории Донбасса.

Также сообщалось, что в Украине ряд областных и городских советов выступили против реализации "формулы Штайнмайера". В частности решение о соответствующем обращении было принято Ровенским, Ивано-Франковским, Львовским, Херсонскми, Тернопольским областнымих советами, а также в Херсонском, Сумском и Кропивницком городских советах.