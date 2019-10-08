Депутаты Херсонского горсовета выступили против "формулы Штайнмайера"

Фото: Херсонский горсовет (city.kherson.ua)

Депутаты проголосовали за обращение к президенту Украины и Верховной раде

Херсонский городской совет принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной рады по недопущению реализации "формулы Штайнмайера". Об этом сообщил депутат горсовета Виталий Урбанский в Facebook.

Депутаты требуют от президента и Верховной Рады не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям. Решение поддержали 28 из 53 депутатов. 6 депутатов воздержались от голосования, 19 - не голосовали.

Напомним, против имплементации "формулы Штайнмайера" выступили депутаты Ровенского, Ивано-Франковского, Львовского, Херсонского, Тернопольского областных советов, а также в Сумском и Кропивницком городском совете.

Ранее сообщалось, что представительство НАТО в Украине поддержало подписание "формулы Штайнмайера". По словам председателя представительства альянса в Украине Александра Винникова, такой шаг является единственным путем к политическому урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко, что "формула Штайнмайера" заработает лишь после принятия закона о проведении выборов и закона об особом статусе Донбасса.