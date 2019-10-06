ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во время разведения войск за безопасностью будет наблюдать Нацгвардия и ОБСЕ

Новости » Общество    06.10.2019 - 20:41
Во время разведения войск за безопасностью будет наблюдать Нацгвардия и ОБСЕ
Иллюстративное фото (facebook.com/oscesmm)

За соблюдением законов и безопасностью будут следить правоохранительные органы Украины

Во время разведения войск за безопасностью на неоккупированной территории Донбасса будет наблюдать Национальная гвардия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью каналу "Украина".

"Никто не сдает свои территории, никто не сдает своих граждан. Сегодня компонент безопасности на той территории, от которой будут отходить украинские Вооруженные силы, если это будет происходить, мы будем видеть такую ​​возможность, безопасность будет сохраняться за счет Национальной гвардии, за счет правоохранителей, которые будут находиться на этой территории. Это украинская территория, на ней будут действовать законы Украины, а за соблюдением законов и безопасностью будут следить правоохранительные органы украинского государства", - заявил Разумков.

По его словам, наблюдениям за безопасностью на территории отвода войск смогут приобщиться представители ОБСЕ и журналисты.

"Мы видели разведение войск в Станице Луганской. Сегодня идет речь о разведении в Петровском и Золотом. Это даст возможность начать выполнять первый пункт минских договоренностей. То есть завершение огня и разведения войск с линии разграничения. Если эти пункты будут выполняться, мы будем видеть реальные позитивные изменения", - добавил он.

Напомним, правоохранители во время разведения военных сил будут обеспечивать безопасность граждан в населенном пункте Золотое-4 и Екатериновка на временно оккупированном Донбассе.

РБК-Украина писало, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации в субботу, 4 октября, зафиксировала факт минометного обстрела населенного пункта Золотое-4, где должно состояться разведение сил и средств.

На Донбассе погиб украинский военный Разумков рассказал, когда начнет действовать закон об особом статусе Донбасса
Новости Украины Донбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь