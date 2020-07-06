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В ОБСЕ отреагировали на убийство свидетеля по делу Окуевой

Новости » Происшествия     06.07.2020 - 22:12
В ОБСЕ отреагировали на убийство свидетеля по делу Окуевой
Фото: Арлем Дезир (osce.org)

В организации призывают как можно скорее провести расследование убийства

В ОБСЕ шокированы убийством блогера Мамихана Умарова, который является свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой. Организация призывает тщательно расследовать это преступление.

Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир в Twitter.

По словам Дезира, убитый близ Вены чеченец Умаров был известен организации своим блогом "Anzor Tscharto Martin Beck".

"Я призываю к быстрому и тщательному расследованию этого ужасного уголовного преступления", - написал представитель ОБСЕ.

Напомним, Умарова убили выстрелом в голову возле торгового центра в городе Герасдорф. Он проходил свидетелем по делу об убийстве Окуевой. Показания Умарова помогли объявить подозрение предполагаемому организатору убийства Окуевой.

В убийстве Умарова подозревают двух чеченцев, их задержали.

Кроме того, в Австрии рассказали детали убийства Умарова.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ОБСЕпреступленияАмина Окуева
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