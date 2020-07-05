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В Австрии убили свидетеля по делу Окуевой

Новости » Происшествия     05.07.2020 - 17:32
В Австрии убили свидетеля по делу Окуевой
Фото: Мамихан Умаров (kavkaz-uzel.eu)

Вблизи Вены убили Мамихана Умарова

В Австрии 4 июля от огнестрельного ранения в голову погиб гражданин России чеченского происхождения, который просил о политическом убежище. Вероятно, жертвой стал свидетель в деле об убийстве Амины Окуевой.

Об убийстве россиянина сообщила газета Kurier.

Россиянин был убит вблизи торгового центра в городе Герасдорф, который находится близ Вены. Подозреваемого в убийстве задержали в городе Линц, он не оказывал сопротивления. Мотивы убийства устанавливаются.

По данным источников "Кавказ.Реалии", убитый чеченец является Мамиханом "Анзором" Умаровым, который был критиком президента Чечни Рамзана Кадырова. Также эту информацию подтвердил блогер Муса Ломаев в комментарии российскому телеканалу "Дождь".

Кроме того, украинский канал hromadske со ссылкой на источники в следствии рассказал, что Умаров также проходит свидетелем в деле об убийстве Окуевой. Именно его показания помогли объявить подозрение предполагаемому организатору убийства Окуевой.

Добавим, что экс-депутат Игорь Мосийчук в Facebook заявил, что незадолго до убийства общался с Умаровым. Во время разговора Умаров рассказал об угрозах, которые ему поступают, и говорил о желании приехать в Украину.

Напомним, Окуеву убили в октябре 2017 года во время нападения возле Глевахи. Нападавшие расстреляли автомобиль, в котором она находилась вместе с мужем Адамом Осмаевым.

Недавно РБК-Украина узнало имя предполагаемого организатора убийства Окуевой.

Сейчас под стражей находятся исполнители убийства Окуевой - Игорь Редькин и Александр Кравченко.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины АвстриясвидетельпреступленияАмина Окуева
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