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В ОБСЄ відреагували на вбивство свідка у справі Окуєвої

Новини » Надзвичайні події     06.07.2020 - 22:12
В ОБСЄ відреагували на вбивство свідка у справі Окуєвої
Фото: Арлем Дезір (osce.org)

В організації закликають якомога швидше провести розслідування вбивства

В ОБСЄ шоковані вбивством блогера Маміхана Умарова, який є свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої. Організація закликає ретельно розслідувати цей злочин.

Про це заявив представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлем Дезір у Twitter.

За словами Дезіра, вбитий поблизу Відня чеченець Умаров був відомий організації своїм блогом "Anzor Tscharto Beck Martin".

"Я закликаю до швидкого та ретельного розслідування цього жахливого кримінального злочину", - написав представник ОБСЄ.

Нагадаємо, Умарова вбили пострілом в голову поблизу торгового центру в місті Герасдорф. Він проходив свідком у справі про вбивство Окуєвої. Свідчення Умарова допомогли оголосити підозру ймовірному організатору вбивства Окуєвої.

У вбивстві Умарова підозрюють двох чеченців, їх затримали.

Крім того, в Австрії розповіли деталі вбивства Умарова.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ОБСЄпреступленияАміна Окуєва
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