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В Австрии задержали двух чеченцев по делу убийства Умарова

Новости » В мире     06.07.2020 - 03:03
В Австрии задержали двух чеченцев по делу убийства Умарова
Фото: Мамихан Умаров (kavkaz-uzel.eu)

Один из задержанных проходил в качестве свидетеля

В деле об убийстве политического эмигранта Мамихана Умарова в Австрии задержали двух чеченцев. Один из них может быть стрелком.

Об этом сообщает APA.

По данным агентства, свидетель во время допроса начал путаться. Полицейские решили, что мужчина может быть причастен к убийству, и арестовали его.

Предполагаемый убийца Умарова - 47-летний мужчина, который был задержан сразу же после убийства, - его взяли под стражу.

Отмечается, австрийские власти предлагали Умарову при жизни защиту, однако он отказался. В то же время правоохранительные органы считали, что существовала угроза его жизни.

Напомним, 4 июля в пригороде Вены выстрелом в голову убили уроженца Чечни Мамихана Умарова, который публично критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова.

Умаров был гражданином России и с 2005 года проживал в Австрии, где просил политического убежища.

Он также проходил свидетелем в деле об убийстве Амины Окуевой. Именно его показания помогли объявить подозрение предполагаемому организатору убийства.

Окуеву убили в октябре 2017 года во время нападения возле Глевахи. Нападавшие расстреляли автомобиль, в котором она находилась вместе с мужем Адамом Осмаевым.

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Автор: Артур Родивилов

Теги Новости Украины преступленияАмина Окуева
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