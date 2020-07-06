В Австрии задержали двух чеченцев по делу убийства Умарова

Один из задержанных проходил в качестве свидетеля
В деле об убийстве политического эмигранта Мамихана Умарова в Австрии задержали двух чеченцев. Один из них может быть стрелком.
Об этом сообщает APA.
По данным агентства, свидетель во время допроса начал путаться. Полицейские решили, что мужчина может быть причастен к убийству, и арестовали его.
Предполагаемый убийца Умарова - 47-летний мужчина, который был задержан сразу же после убийства, - его взяли под стражу.
Отмечается, австрийские власти предлагали Умарову при жизни защиту, однако он отказался. В то же время правоохранительные органы считали, что существовала угроза его жизни.
Напомним, 4 июля в пригороде Вены выстрелом в голову убили уроженца Чечни Мамихана Умарова, который публично критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова.
Умаров был гражданином России и с 2005 года проживал в Австрии, где просил политического убежища.
Он также проходил свидетелем в деле об убийстве Амины Окуевой. Именно его показания помогли объявить подозрение предполагаемому организатору убийства.
Окуеву убили в октябре 2017 года во время нападения возле Глевахи. Нападавшие расстреляли автомобиль, в котором она находилась вместе с мужем Адамом Осмаевым.
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Автор: Артур Родивилов