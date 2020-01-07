ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ОБСЄ звинуватила Україну в порушенні відводу озброєнь, штаб ООС заперечує

Новини » Надзвичайні події     07.01.2020 - 12:38
ОБСЄ звинуватила Україну в порушенні відводу озброєнь, штаб ООС заперечує
Фото: місія ОБСЄ на Донбасі (flickr.com/osce)

Місія ОБСЄ зафіксувала українські ЗРК "Оса" на лінії розмежування

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей про відведення озброєнь на Донбасі з української сторони. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що у звітах від 4 і 6 січня 2020 року команда місії ОБСЄ надала інформацію про порушення українською стороною Мінських угод про відведення озброєнь. Зокрема, зафіксовано присутність на лінії розмежування зенітних ракетних комплексів 9К33 "Оса".

Українська сторона Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню зазначає, що розміщення зазначеної техніки не підпадає під дію Мінських угод щодо відведення озброєнь.

"Згідно з Мінськими домовленостями, відведенню підлягають танки, артилерія, РСЗВ, тактичні ракети. Про відведення зенітних ракетних комплексів в домовленостях мова не йдеться", - йдеться в повідомленні.

ОБСЄ звинуватила Україну в порушенні відводу озброєнь, штаб ООС заперечує

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що на окупованому Донбасі бойовик на передовій розстріляв бійців своєї роти. Інцидент стався 6 січня у населеному пункті Куликове Донецької області. За інформацією розвідки, бойовик перебував у стані наркотичного сп'яніння.

На Донбасі поранені двоє українських військових
Новини України ОБСЄДонбасВідведення озброєння
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся