В ОБСЕ назвали успехи и провалы заседания контактной группы

В ОБСЕ выразили сожаление в связи с тем, что во время заседания трехсторонней контактной группы сторонам не удалось обсудить имплементацию минских соглашений. При этом в ОБСЕ отмечают улучшение ситуации на Донбассе в сфере безопасности.

Об этом говорится в сообщении специального представителя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау.

По ее словам, основное внимание во время встречи было постановлению Верховной рады "О назначении очередных местных выборов в 2020 году".

"Я сожалею, что по этой причине участникам не удалось обсудить вопросы повестки дня, направленные на имплементацию минских соглашений", - сообщила Грау.

Также в ОБСЕ призвали стороны подписать и выполнить договоренности относительно согласованных участков разведения сил и разминирования, а также в вопросе обмена пленными.

"Помимо этого, участники в конструктивном духе обсудили технические возможности доставки гуманитарных грузов через линию соприкосновения в Луганской области", - добавила Грау.

Она отметила успехи перемирия на Донбассе.

"После вступления в силу "мер" 27 июля, число нарушений режима прекращения огня сократилось до самого низкого уровня, когда-либо фиксированного Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Напомним, 19 августа во время заседания ТКГ согласовали четыре новых участка разведения сил и 20 участков разминирования на Донбассе.

Также сообщалось, что Украина обсудила вопрос обмена пленными.

Кроме этого по итогам заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук попросил Раду разобраться с постановлением о местных выборах.