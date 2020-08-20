В ОБСЄ назвали успіхи і провали засідання контактної групи

В ОБСЄ висловили жаль у зв'язку з тим, що під час засідання тристоронньої контактної групи сторонам не вдалося обговорити імплементацію мінських угод. При цьому в ОБСЄ відзначають поліпшення ситуації на Донбасі у сфері безпеки.

Про це йдеться в повідомленні спеціального представника ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау.

За її словами, основну увагу під час зустрічі було постанови Верховної ради "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році".

"Я шкодую, що з цієї причини учасникам не вдалося обговорити питання порядку денного, спрямовані на імплементацію мінських угод", - повідомила Грау.

Також в ОБСЄ закликали сторони підписати і виконати домовленості щодо узгоджених ділянок розведення сил і розмінування, а також у питанні обміну полоненими.

"Крім цього, учасники в конструктивному дусі обговорили технічні можливості доставки гуманітарних вантажів через лінію дотику в Луганській області", - додала Грау.

Вона відзначила успіхи перемир'я на Донбасі.

"Після вступу в силу "заходів" 27 липня, число порушень режиму припинення вогню скоротилося до найнижчого рівня, коли-небудь фіксованого Спеціальної моніторингової місією ОБСЄ", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 19 серпня під час засідання ТКГ погодили чотири нові ділянки розведення сил і 20 ділянок розмінування на Донбасі.

Також повідомлялося, що Україна обговорила питання обміну полоненими.

Крім цього за підсумками засідання глава української делегації Леонід Кравчук попросив Раду розібратися з постановою про місцеві вибори.