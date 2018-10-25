В ОБСЕ назвали терактом отправку посылки со взрывчаткой в редакцию CNN

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24 октября в редакции CNN в Нью-Йорке обнаружили самодельное взрывное устройство

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир назвал терактом отправку посылки со взрывчаткой в редакцию CNN в Нью-Йорке (США). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"Я глубоко возмущен этой попыткой нападения на средства массовой информации в Соединенных Штатах. Этот инцидент подчеркивает тревожную тенденцию угроз и нападений, нацеленных на средства массовой информации", - сказал Дезир.

Он также заявил о важности того, чтобы журналисты были защищены и могли работать в безопасных условиях. Он также отметил, что важно, чтобы "виновные в этом террористическом акте предстали перед судом".

"Я настоятельно призываю всех чиновников сделать все возможное, чтобы поддержать СМИ в это трудное время, решительно осудить эти инциденты и защитить средства массовой информации как неотъемлемый и жизненно важный краеугольный камень демократии", - заявил Дезир.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 24 октября текущего года нью-йоркскую редакцию CNN эвакуировали из-за подозрительной посылки.

Отметим, помимо CNN, посылки со взрывчаткой получили, в частности, в Белом доме, Хиллари и Билл Клинтоны, Барак Обама, Джордж Сорос.