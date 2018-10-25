В ОБСЄ назвали терактом відправлення посилки з вибухівкою в редакцію CNN

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24 жовтня в редакцію CNN в Нью-Йорку виявили саморобний вибуховий пристрій

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір назвав терактом відправлення посилки з вибухівкою в редакцію CNN в Нью-Йорку (США). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОБСЄ.

"Я глибоко обурений цією спробою нападу на засоби масової інформації в Сполучених Штатах. Цей інцидент підкреслює тривожну тенденцію загроз і нападів, націлених на засоби масової інформації", - сказав Дезір.

Він також заявив про важливість того, щоб журналісти були захищені і могли працювати в безпечних умовах. Він також зазначив, що важливо, щоб "винні в цьому терористичному акті постали перед судом".

"Я настійно закликаю всіх чиновників зробити все можливе, щоб підтримати ЗМІ в цей важкий час, рішуче засудити ці інциденти і захистити засоби масової інформації як невід'ємний і важливий наріжний камінь демократії", - заявив Дезір.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 24 жовтня поточного року нью-йоркську редакцію CNN евакуювали через підозрілу посилку.

Відзначимо, окрім CNN, посилки з вибухівкою отримали, зокрема, в Білому домі, Хілларі і Білл Клінтони, Барак Обама, Джордж Сорос.