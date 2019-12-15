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В "ДНР" предложили новые участки для разведения сил на Донбассе

Новости » Политика     15.12.2019 - 12:13
В "ДНР" предложили новые участки для разведения сил на Донбассе
Фото: боевик на Донбассе (dnr-news.com)

В "ДНР" хотят предложить "свое видение"

"Донецкая народная республика" заявила, что готова предложить Киеву новые участки для разведения сил на Донбассе. Об этом заявил "руководитель представительства "ДНР" в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня" Руслан Якубов, сообщают росСМИ.

В "ДНР" хотят предложить "свое видение".

"Мы готовы со своей стороны предложить свое видение относительно возможных мест для создания участков разведения, но окончательное решение за минской контактной группой", - сказал Якубов.

Кроме того, Якубов заявил, что они готовы к разведению сил на линии разграничения в случае, если стороны "придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдения всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны".

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы 18 декабря будет согласована дата прекращения огня на Донбассе.

Ранее председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Яшар Халит Чевик назвал обнадеживающей договоренность на нормандском саммите о полном прекращении огня на Донбассе до конца 2019 года.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс урегулирования на Донбассе не будет быстрым, сейчас хранится высокая вероятность срыва договоренностей на любом этапе.

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