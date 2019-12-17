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В ОБСЄ назвали терміни погодження ділянок розведення на Донбасі

Новини » Політика     17.12.2019 - 17:32
В ОБСЄ назвали терміни погодження ділянок розведення на Донбасі
Фото: Тоні Фріш (з відкритих джерел)

Фріш вважає, що розведення узгодять в найближчі тижні або місяці

Нові ділянки розведення сил у Донбасі погодять в найближчі тижні або місяці. Про це в інтерв'ю російським ЗМІ заявив координатор від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі з Донбасу Тоні Фріш.

За словами Фріша, найважливішим досягненням попереднього розведення сил на Донбасі стало будівництво мосту в Станиці Луганській.

"За словами "нормандської четвірки", повинні бути створені ще три зони розведення і щодо них має бути прийнято рішення, але обговорення по цьому питанню ще йдуть і конкретні аспекти ще не узгоджені. Так що це робота, безумовно, на найближчі тижні і місяці", - заявив він.

Нагадаємо, раніше представники так званої "Донецької народної республіки" заявили, що готові запропонувати Києву нові ділянки для розведення сил на Донбасі. У відповідь українська сторона також заявила про готовність запропонувати ділянки, однак на сьогодні конкретні зони розведення названі не були.

До цього, глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік назвав обнадійливою домовленість на нормандському саміті про повне припинення вогню на Донбасі до кінця 2019 року.

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