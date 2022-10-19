ОБСЄ направить команду експертів на кордон Вірменії з Азербайджаном

Організація з безпеки та співробітництва в Європі направить команду з оцінки потреб на кордон Вірменії з Азербайджаном вже у п'ятницю, 21 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОБСЄ.
За даними організації, експерти будуть у Вірменії до 27 жовтня. Там вони планують оцінити ситуацію в деяких прикордонних районах "відповідно до мандату та досвіду ОБСЄ та в рамках її комплексної концепції безпеки".
Окрім відвідування районів уздовж вірмено-азербайджанського кордону, експерти також проведуть консультації з відповідними національними та місцевими зацікавленими сторонами, а також з міжнародними партнерами.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Вірменії запропонував владі Азербайджану провести комісію з делімітації кордону 31 жовтня у Брюсселі.
Також ми писали, що глави МЗС Євросоюзу підтримали громадянську місію для вирішення проблем на кордоні між Вірменією та Азербайджаном.
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