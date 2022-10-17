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Голови МЗС 27 країн ЄС узгодили місію на кордоні Вірменії та Азербайджану: що відомо

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Понеділок 17 жовтня 2022 12:34
Голови МЗС 27 країн ЄС узгодили місію на кордоні Вірменії та Азербайджану: що відомо Фото: місію ЄС на кордоні Вірменії та Азербайджану узгоджено 17 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністри закордонних справ 27 країн Євросоюзу погодили громадянську місію для розв'язання проблем на кордоні між Вірменією та Азербайджаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ради ЄС, поширену у понеділок, 17 жовтня у Брюсселі.

"Сьогодні Рада прийняла рішення направити до 40 експертів ЄС вздовж вірменської сторони міжнародного кордону з Азербайджаном з метою моніторингу, аналізу та звітності щодо ситуації в регіоні", - наголошується в ньому.

ЄС наголошує, що рішення про створення громадянської місії в регіон було прийняте після зустрічі 6 жовтня у Празі між лідерами Азербайджану, Вірменії, Франції та голови Євроради і "спрямоване на сприяння відновленню миру та безпеки в цьому районі, зміцненню довіри та делімітації міжнародного кордону між двома державами".

"Направлення ЄС до 40 експертів ЄС зі спостереження вздовж міжнародного кордону Вірменії з Азербайджаном буде спрямовано на зміцнення довіри у нестабільній ситуації, яка ставить під загрозу життя людей і ставить під загрозу процес врегулювання конфлікту. Це ще один доказ повної прихильності ЄС сприянню кінцевій меті досягнення стійкого миру на Південному Кавказі", - заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

Відомо, що експерти з моніторингу будуть тимчасово направлені зі складу Місії Спостерігачів Європейського Союзу у Грузії (МСЄС у Грузії).

"МСЄС робить оперативні кроки, щоб не вплинути на її можливості моніторингу в Грузії", - йдеться у повідомленні.

При цьому моніторингова місія матиме тимчасовий характер і "не триватиме понад два місяці".

Як повідомлялось, Євросоюз відправить місію щодо встановлення фактів на кордон Вірменії та Азербайджану на тлі конфлікту між країнами.

Нагадаємо, на кордоні Азербайджану та Вірменії в ніч на 13 вересня знову загострилася ситуація. Держави обмінялися звинуваченнями у провокаціях та обстрілах.

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