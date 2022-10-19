RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ОБСЕ направит команду экспертов на границу Армении с Азербайджаном

Фото: ОБСЕ направит команду экспертов на границу Армении с Азербайджаном (osce.org)
Автор: Иван Носальский

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направит команду по оценке потребностей на границу Армении с Азербайджаном уже в пятницу, 21 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

По данным организации, эксперты будут находится в Армении до 27 октября. Там они планируют оценить ситуацию в некоторых приграничных районах "в соответствии с мандатом и опытом ОБСЕ и в рамках ee комплексной концепции безопасности".

Помимо посещения районов вдоль армяно-азербайджанской границы, эксперты также проведут консультации с соответствующими национальными и местными заинтересованными сторонами, а также с международными партнерами.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Армении предложило властям Азербайджана провести комиссию по делимитации границы 31 октября в Брюсселе.

Также мы писали, что главы МИД Евросоюза поддержали гражданскую миссию для решения проблем на границе между Арменией и Азербайджаном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕАзербайджанАрмения