ОБСЕ направит команду экспертов на границу Армении с Азербайджаном

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направит команду по оценке потребностей на границу Армении с Азербайджаном уже в пятницу, 21 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

По данным организации, эксперты будут находится в Армении до 27 октября. Там они планируют оценить ситуацию в некоторых приграничных районах "в соответствии с мандатом и опытом ОБСЕ и в рамках ee комплексной концепции безопасности".

Помимо посещения районов вдоль армяно-азербайджанской границы, эксперты также проведут консультации с соответствующими национальными и местными заинтересованными сторонами, а также с международными партнерами.