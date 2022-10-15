Вірменія запропонувала Азербайджану провести комісію з делімітації кордону

Уряд Вірменії запропонував владі Азербайджану провести комісію з делімітації кордону та прикордонної безпеки 31 жовтня у Брюсселі.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

Раніше секретар Ради безпеки Вірменії Вірмен Григорян, помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв та радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван зустрілися у Білому домі 28 вересня. Вони домовилися до кінця року провести делімітацію кордону та укласти договір про мир.

"Вірменія запропонувала Азербайджану провести засідання комісій з делімітації та прикордонної безпеки 31 жовтня у Брюсселі", - заявив Пашинян.

Раніше ми писали, що Євросоюз відправить місію щодо встановлення фактів на кордон Вірменії та Азербайджану на тлі конфлікту між країнами.

Як повідомлялося раніше, на кордоні Азербайджану та Вірменії в ніч на 13 вересня знову загострилася ситуація. Держави обмінялися звинуваченнями у провокаціях та обстрілах.

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