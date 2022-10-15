ua ru
Сб, 15 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вірменія запропонувала Азербайджану провести комісію з делімітації кордону

Новость на русском →
Єреван, Субота 15 жовтня 2022 15:37
Вірменія запропонувала Азербайджану провести комісію з делімітації кордону Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: Константин Широкун

Уряд Вірменії запропонував владі Азербайджану провести комісію з делімітації кордону та прикордонної безпеки 31 жовтня у Брюсселі.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Вірменія запропонувала Азербайджану провести засідання комісій з делімітації та прикордонної безпеки 31 жовтня у Брюсселі", - заявив Пашинян.

Раніше секретар Ради безпеки Вірменії Вірмен Григорян, помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв та радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван зустрілися у Білому домі 28 вересня. Вони домовилися до кінця року провести делімітацію кордону та укласти договір про мир.

Раніше ми писали, що Євросоюз відправить місію щодо встановлення фактів на кордон Вірменії та Азербайджану на тлі конфлікту між країнами.

Як повідомлялося раніше, на кордоні Азербайджану та Вірменії в ніч на 13 вересня знову загострилася ситуація. Держави обмінялися звинуваченнями у провокаціях та обстрілах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Армения Азербайджан
NEWS
ЗСУ за добу відбили всі атаки ворога у Донецькій області, - Генштаб
ЗСУ за добу відбили всі атаки ворога у Донецькій області, - Генштаб
DAILY
Захисник "Азовсталі" Віталій Мурдза: Знову повернуся в стрій, війна не закінчилась
Роман Чернишевкореспондент Захисник "Азовсталі" Віталій Мурдза: Знову повернуся в стрій, війна не закінчилась