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Интервью

ОБСЕ на Донбассе зафиксировала новые случаи перемещения тяжелой техники боевиками ОРДЛО

НовостиПроисшествия    24.06.2018 - 18:22
Фото: ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)
Фото: ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)

Тяжелое вооружение находится за пределами мест хранения

Боевики оккупационной администрации Российской Федерации продолжают сосредоточивать тяжелую технику и вооружения за пределами мест хранения, нарушая расстояния отвода, предусмотренные минскими договоренностями. Об этом сообщает Совместный центр по контролю и координации, передает пресс-центр Операции объединенных сил.

В частности, наблюдатели СММ ОБСЕ задокументировали в жилом районе города Донецка расположение 31 танка различной модификации, 2 самоходных гаубиц, 3 бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БТС-4А), 2 бронетранспортеров (БТР-80 и МТЛБ), а на восточной окраине населенного пункта Перевальск Луганской области наблюдатели Миссии обнаружили реактивную систему залпового огня, 4 танка (Т-64), 2 самоходные гаубицы (2С1) и 2 противотанковых орудия.

Указанное тяжелое вооружение и военная техника находилась за пределами мест хранения, что является грубым нарушением пункта 5 Меморандума минских договоренностей.

Кроме того, на территории железнодорожной станции "Дебальцево" было выявлено как боевики разгружают 4 крытых вагона с боеприпасами, а также зафиксировано передвижение нескольких единиц артиллерийских систем различного калибра из Горловки в направлении населенного пункта Гольмовский.

 

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Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 24 червня 2018 р.

Напомним. ранее сообщалось, что участники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали 115 взрывов на Донбассе.

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Теги публикации: Донбасс, боевики, ОРДЛО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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