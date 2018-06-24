ОБСЄ на Донбасі зафіксувала нові випадки переміщення важкої техніки бойовиками ОРДЛО

Важке озброєння знаходиться за межами місць зберігання

Бойовики окупаційної адміністрації Російської Федерації продовжують зосереджувати важку техніку і озброєння за межами місць зберігання, порушуючи відстані відводу, передбачені мінськими домовленостями. Про це повідомляє Спільний центр по контролю і координації, передає прес-центр Операції об'єднаних сил.

Зокрема, спостерігачі СММ ОБСЄ задокументували в житловому районі міста Донецька розташування 31 танка різної модифікації, 2 самохідних гаубиць, 3 броньованих ремонтно-евакуаційних машин (БТС-4А), 2 бронетранспортерів (БТР-80 і МТЛБ), а на східній околиці населеного пункту Перевальськ Луганської області спостерігачі Місії виявили реактивну систему залпового вогню, 4 танки (Т-64), 2 самохідні гаубиці (2С1) і 2 протитанкові гармати

Зазначене важке озброєння і військова техніка знаходилася за межами місць зберігання, що є грубим порушенням пункту 5 Меморандуму мінських домовленостей.

Крім того, на території залізничної станції "Дебальцеве" було виявлено як бойовики розвантажують 4 критих вагони з боєприпасами, а також зафіксовано пересування декількох одиниць артилерійських систем різного калібру з Горлівки в напрямку населеного пункту Гольмовський.

Нагадаємо. раніше повідомлялося, що учасники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні зафіксували 115 вибухів на Донбасі.