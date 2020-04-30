ОБСЕ должна получить полный доступ к территориям ОРДЛО, - МИД Германии

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить возможность полноценно работать на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Об этом по итогам видеоконференции в нормандском формате заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Он отметил, что СММ ОБСЕ играет ключевую роль в выполнении минских соглашений и соблюдении контроля за режимом прекращения огня. Однако, работа миссии значительно осложняется отказом боевиков в доступе к части территорий, которые не контролируются украинским правительством.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь возможность полноценно работать в сепаратистских районах. Важно, чтобы миссия могла возобновить свою работу, разумно балансируя между охраной здравоохранения и выполнением своего мандата", - заявил Маас.

С середины марта представители Миссии ежедневно сообщают о препятствовании работы их патрулей проросийскими боевиками. Члены вооруженных формирований не пускают СММ на территорию ОРДЛО под разными предлогами - от необходимости получить разрешение у высших чинов их руководства до эпидемиологической ситуации в регионе.

Ранее глава немецкого МИДа отмечал, что пандемия коронавируса не должна стать "фиговым листом", который позволил бы затормозить процессы, согласованные на прошлой нормандской встрече в Париже.

На сегодняшней видеоконференции в нормандском формате министры констатировали выполнение лишь 1 из 9 договоренностей, достигнутых на саммите в Париже.

Следующая видеоконференция глав МИД "нормандской четверки" состоится в мае этого года.