ОБСЄ повинна отримати повний доступ до територій ОРДЛО, - МЗС Німеччини

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна отримати можливість повноцінно працювати на непідконтрольних Україні територіях Донбасу. Про це за підсумками відеоконференції в нормандському форматі заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

Він зазначив, що СММ ОБСЄ відіграє ключову роль у виконанні мінських угод та дотриманні контролю за режимом припинення вогню. Однак, робота місії значно ускладнюється відмовою бойовиків у доступі до частини територій, які не контролюються українським урядом.

"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна мати можливість повноцінно працювати в сепаратистських районах. Важливо, щоб місія могла відновити свою роботу, розумно балансуючи між охороною здоров'я та виконанням свого мандата", - заявив Маас.

З середини березня представники Місії щодня повідомляють про перешкоджання роботи їх патрулів проросійських бойовиками. Члени збройних формувань не пускають СММ на територію ОРДЛО по різним причинам - від необхідності отримати дозвіл у вищих чинів їх керівництва до епідеміологічної ситуації в регіоні.

Раніше глава німецького МЗС зазначав, що пандемія коронавірусу не повинна стати "фіговим листком", який дозволив би загальмувати процеси, узгоджені на минулій нормандській зустрічі в Парижі.

На сьогоднішній відеоконференції в нормандському форматі міністри констатували виконання лише 1 з 9 домовленостей, досягнутих на саміті в Парижі.

Наступна відеоконференція глав МЗС "нормандської четвірки" відбудеться у травні цього року.