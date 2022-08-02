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ОБСЕ будет работать в Украине без согласования с Россией, - глава организации

Новина українською →
Украина, Вторник 02 августа 2022 18:59
ОБСЕ будет работать в Украине без согласования с Россией, - глава организации Фото: ОБСЕ будет работать в Украине без согласования с Россией (twitter.com/osce.smm)
Автор: Евгений Прокопенко

Присутствие ОБСЕ в Украине будет продолжаться без согласия России.

Об этом заявил глава ОБСЕ Збигнев Рау, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Должен быть абсолютно откровенным с вами, что наше присутствие в Украине пока будет продолжаться без российской поддержки, без российского консенсуса или согласия", - сказал он.

По его словам, это означает, что нужно было изменить юридические и финансовые механизмы осуществления деятельности.

"А это значит, что мы создали и обеспечили наше присутствие здесь в Украине, в Киеве. Это уже было обсуждено, относительно этого уже было принято решение в соответствии с определенными резолюциями от действующего председателя и других членов", - сказал Рау.

Он отметил, что ОБСЕ достигла определенного согласия с украинским правительством о деятельности в Киеве.

"Это также означает, что мы можем организовывать соответствующую деятельность за определенные внебюджетные ресурсы. Это то, относительно чего уже генсек ОБСЕ принял решение", - рассказал Рау.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ прекратить полномочия России в организации.

Как сообщалось ранее, Россию исключили из Совета Европы.

Кроме того, Верховная Рада призвала лишить Россию членства в ЮНЕСКО.

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