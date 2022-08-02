ОБСЄ працюватиме в Україні без погодження з Росією, - глава організації
Присутність ОБСЄ в Україні продовжуватиметься без згоди Росії.
Про це заявив глава ОБСЄ Збігнєв Рау, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Маю бути абсолютно відвертим із вами, що наша присутність в Україні наразі продовжуватиметься без російської підтримки, без російського консенсусу чи згоди", - сказав він.
За його словами, це означає, що потрібно було змінити юридичні та фінансові механізми провадження діяльності.
"А це означає, що ми створили і забезпечили нашу присутність тут в Україні, в Києві. Це вже було обговорено, щодо цього вже було ухвалено рішення відповідно до визначених резолюцій від чинного голови та інших членів", - сказав Рау.
Він зазначив, що ОБСЄ досягла певної згоди з українським урядом щодо діяльності у Києві.
"Це також означає, що ми можемо організовувати відповідну діяльність за певні позабюджетні ресурси. Це те, щодо чого вже генсек ОБСЄ ухвалив рішення", - розповів Рау.
Нагадаємо, раніше міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ припинити повноваження Росії в організації.
Як повідомлялося раніше, Росію виключили з Ради Європи.
Окрім того, Верховна Рада закликала позбавити Росію членства в ЮНЕСКО.