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ОБСЄ працюватиме в Україні без погодження з Росією, - глава організації

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Україна, Вівторок 02 серпня 2022 18:59
ОБСЄ працюватиме в Україні без погодження з Росією, - глава організації Фото: ОБСЄ працюватиме в Україні без погодження з Росією (twitter.com/osce.smm)
Автор: Євгеній Прокопенко

Присутність ОБСЄ в Україні продовжуватиметься без згоди Росії.

Про це заявив глава ОБСЄ Збігнєв Рау, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Маю бути абсолютно відвертим із вами, що наша присутність в Україні наразі продовжуватиметься без російської підтримки, без російського консенсусу чи згоди", - сказав він.

За його словами, це означає, що потрібно було змінити юридичні та фінансові механізми провадження діяльності.

"А це означає, що ми створили і забезпечили нашу присутність тут в Україні, в Києві. Це вже було обговорено, щодо цього вже було ухвалено рішення відповідно до визначених резолюцій від чинного голови та інших членів", - сказав Рау.

Він зазначив, що ОБСЄ досягла певної згоди з українським урядом щодо діяльності у Києві.

"Це також означає, що ми можемо організовувати відповідну діяльність за певні позабюджетні ресурси. Це те, щодо чого вже генсек ОБСЄ ухвалив рішення", - розповів Рау.

Нагадаємо, раніше міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ припинити повноваження Росії в організації.

Як повідомлялося раніше, Росію виключили з Ради Європи.

Окрім того, Верховна Рада закликала позбавити Росію членства в ЮНЕСКО.

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