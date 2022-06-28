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Должны сделать выбор. Кулеба призвал ОБСЕ прекратить полномочия России

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Украина, Вторник 28 июня 2022 20:37
Должны сделать выбор. Кулеба призвал ОБСЕ прекратить полномочия России Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ прекратить полномочия России в организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

"Мое послание ежегодной конференции ОБСЕ по безопасности 2022. ОБСЕ должна сделать выбор: позволить РФ разрушить организацию или найти способ приостановить полномочия РФ", - написал он.

Кулеба добавил, что наша преданность 10 принципам Хельсинского заключительного акта должна быть сильнее жестокой силы, стремящейся их уничтожить.

Напомним, Россию исключили из Совета Европы.

Кроме того, Верховная Рада призвала лишить Россию членства в ЮНЕСКО.

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ОБСЕ Российская Федерация Дмитрий Кулеба
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