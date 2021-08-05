ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Россию

"К нашему большому сожалению, мы не сможем провести наблюдение за предстоящими выборами в России. Однако способность самостоятельно определять число наблюдателей, необходимое для эффективного и достоверного наблюдения, - это ключевой элемент международного наблюдения за выборами. К сожалению, российские власти настаивали на том, чтобы ограничить число направляемых нами наблюдателей в отсутствие каких-либо чётких ограничений, связанных с пандемией, вследствие чего наш сегодняшний шаг стал неизбежным", - сказал директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи.

БДИПЧ и Парламентская ассамблея в течение нескольких месяцев вели подготовку к направлению наблюдателей в тесном контакте с российскими властями. На каждых парламентских выборах в России, начиная с 1993 г., присутствовали наблюдатели как минимум от одной из структур ОБСЕ.

"Решение властей резко ограничить число наблюдателей негативно повлияло бы на эффективность и достоверность проводимого ОБСЕ наблюдения за выборами. Поэтому я полностью согласен с решением выступить в защиту независимого наблюдения с опорой на нашу собственную оценку. С самого начала пандемии COVID-19 ПА ОБСЕ, как и БДИПЧ, тщательно адаптировали свои процессы и с соблюдением всех мер безопасности направили несколько сотен наблюдателей в целый ряд стран, не вводивших таких ограничений, и я не сомневаюсь, что мы сделали бы так же и в этот раз", - отметил генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла.

Оба института вновь подтвердили свою готовность наблюдать за будущими выборами в России, когда условия позволят им проводить наблюдение тщательно, точно и достоверно, в соответствии со своими независимыми мандатами.