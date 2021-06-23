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В ТКГ сменились два модератора ОБСЕ. Это может стать переломным моментом "Минска", - Гармаш

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Киев, Среда 23 июня 2021 21:53
В ТКГ сменились два модератора ОБСЕ. Это может стать переломным моментом "Минска", - Гармаш Фото: Сергей Гармаш, член делегации Украины в ТКГ (facebook.com sergiy garmash)
Автор: Дмитрий Левицкий

Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе покинули двое модераторов ОБСЕ. Из переговорного процесса вышли послы Тони Фриш и Пьер Морель, которых теперь заменят новые модераторы.

Об этом сообщил представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш на странице в Facebook.

"Сегодняшнее заседание ТКГ может стать переломным в минском процессе. А может и не стать, но слабый шанс есть", - заявил он.

По словам Гармаша, Фриш и Морель, которые были модераторами в ТКГ 6 и 7 лет соответственно, лояльно относились к присутствию в переговорном процессе боевиков "ЛНР" и "ДНР".

"Фриш вчера на рабочей группе пожелал всего наилучшего "гражданам Донбасса", но почему-то не помнил о гражданах Украины... Сейчас скажу только, что даже сегодня Морель называл представителей ОРДЛО от России - "главами делегаций", - пояснил он.

По мнению Гармаша, новые модераторы от ОБСЕ, которые заменят послов Фриша и Мореля, могут принести прогресс в переговорный процесс в минском формате.

"В любом случае, эти люди ушли, а значит есть шанс, что новые модераторы будут руководствоваться в дипломатическом процессе все же документами, а не "традициями", - добавил представитель Украины в ТКГ.

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