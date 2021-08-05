ОБСЄ не направлятиме спостерігачів на вибори до Росії

"На превеликий жаль, ми не зможемо провести спостереження за майбутніми виборами в Росії. Однак здатність самостійно визначати число спостерігачів, необхідне для ефективного і достовірного спостереження, - це ключовий елемент міжнародного спостереження за виборами. На жаль, російська влада наполягала на тому, щоб обмежити число направлених нами спостерігачів за відсутності будь-яких чітких обмежень, пов'язаних з пандемією, внаслідок чого наш сьогоднішній крок став неминучим", - сказав директор Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Маттео Мекаччі.

БДІПЛ і Парламентська асамблея протягом декількох місяців вели підготовку до направлення спостерігачів у тісному контакті з російською владою. На кожних парламентських виборах в Росії, починаючи з 1993 р., були присутні спостерігачі як мінімум від однієї зі структур ОБСЄ.

"Рішення влади різко обмежити кількість спостерігачів негативно вплинуло б на ефективність і достовірність проведеного ОБСЄ спостереження за виборами. Тому я повністю згоден з рішенням виступити на захист незалежного спостереження з опорою на нашу власну оцінку. З самого початку пандемії COVID-19 ПА ОБСЄ, як і БДІПЛ, ретельно адаптували свої процеси і з дотриманням усіх заходів безпеки направили кілька сотень спостерігачів в цілий ряд країн, які не вводили таких обмежень, і я не сумніваюся, що ми зробили б так само і цього разу", - зазначив генеральний секретар ПА ОБСЄ Роберто Монтелла.

Обидва інститути знову підтвердили свою готовність спостерігати за майбутніми виборами в Росії, коли умови дозволять їм проводити спостереження ретельно, точно і достовірно, у відповідності зі своїми незалежними мандатами.