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Россия выступает за возвращение очного заседания ТКГ в Минске

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Москва, Понедельник 02 августа 2021 13:59
Россия выступает за возвращение очного заседания ТКГ в Минске Фото: полпред РФ Борис Грызлов (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов выступает за очное заседение ТКГ в Минске. Он считает, что это поможет повысить результативность переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Он напомнил, что в конце августа запланировано очередное заседание контактной группы.

"На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все возможности для этого есть. Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе", - сказал он.

Ранее советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Украина не будет участвовать в заседаниях ТКГ в Минске.

Напомним, Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе покинули двое модераторов ОБСЕ. Из переговорного процесса вышли послы Тони Фриш и Пьер Морель.

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