ОБСЕ о блокировке аккаунтов Трампа: необходима дискуссия о роли соцсетей в свободе слова

Блокировка аккаунтов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в социальных сетях затрагивает дискуссию о роли этих платформ в вопросе свободы слова.
Об этом говорится в сообщении ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.
"Устранение президента США Трампа с нескольких платформ социальных сетей затрагивает суть очень важной дискуссии о роли, которую эти платформы играют в отношении свободы выражения мнений", - говорится в сообщении.
Напомним, в компании Twitter решили навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа после того, как увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
Ранее соцсеть Twitter пригрозила навсегда заблокировать личный аккаунт Трампа. Twitter заблокировал аккаунт президента США на 12 часов и потребовал от него удаления трех записей.
Кроме того, Twitter заблокировал учетную запись президента США @POTUS.
А после этого Twitter заморозил страницу избирательного штаба Дональда Трампа @TeamTrump. Действие учетной записи было приостановлено после заявления Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать.