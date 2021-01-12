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ОБСЕ о блокировке аккаунтов Трампа: необходима дискуссия о роли соцсетей в свободе слова

Вена, Вторник 12 января 2021 17:30
ОБСЕ о блокировке аккаунтов Трампа: необходима дискуссия о роли соцсетей в свободе слова
Фото: Дональд Трамп (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Блокировка аккаунтов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в социальных сетях затрагивает дискуссию о роли этих платформ в вопросе свободы слова.

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

"Устранение президента США Трампа с нескольких платформ социальных сетей затрагивает суть очень важной дискуссии о роли, которую эти платформы играют в отношении свободы выражения мнений", - говорится в сообщении.

Напомним, в компании Twitter решили навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа после того, как увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

Ранее соцсеть Twitter пригрозила навсегда заблокировать личный аккаунт Трампа. Twitter заблокировал аккаунт президента США на 12 часов и потребовал от него удаления трех записей.

Кроме того, Twitter заблокировал учетную запись президента США @POTUS.

А после этого Twitter заморозил страницу избирательного штаба Дональда Трампа @TeamTrump. Действие учетной записи было приостановлено после заявления Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать.

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