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ОБСЄ про блокування акаунтів Трампа: необхідна дискусія про роль соцмереж у свободі слова

Відень, Вівторок 12 січня 2021 17:30
ОБСЄ про блокування акаунтів Трампа: необхідна дискусія про роль соцмереж у свободі слова
Фото: Дональд Трамп (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Блокування акаунтів президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у соціальних мережах зачіпає дискусію про роль цих платформ у питанні свободи слова.

Про це йдеться в повідомленні ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

"Усунення президента США Трампа з декількох платформ соціальних мереж зачіпає суть дуже важливої дискусії про роль, яку ці платформи відіграють щодо свободи вираження думок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у компанії Twitter вирішили назавжди заблокувати аккаунт президента США Дональда Трампа після того, як побачили "ризик подальшого підбурювання до насильства".

Раніше соцмережа Twitter пригрозила назавжди заблокувати особистий аккаунт Трампа. Twitter заблокував акаунт президента США на 12 годин і зажадав від нього видалення трьох записів.

Крім того, Twitter заблокував обліковий запис президента США @POTUS.

А після цього Twitter заморозив сторінку виборчого штабу Дональда Трампа @TeamTrump. Дію облікового запису було припинено після заяви Трампа про те, що Twitter не змусить його замовкнути.

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