Обрядова випічка або просто смаколик? Чи можна їсти паску до Великодня

Вже зараз - напередодні Великодня - на полицях деяких магазинів в Україні можна знайти паски. Тим часом дехто може поставити цілком логічне запитання - чи можна їсти цю випічку до свята?
Докладніше про те, звідки взялась традиція випікати паски, що може символізувати великодній хліб, а також чи можна вважати паску звичайним смаколиком і їсти до свята, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
В цілому традиція випікання обрядового хліба має давнє походження (вважається, що вона могла з'явитися ще в дохристиянські часи). Пізніше - за християнства - паска набула особливого значення, пов'язаного з Воскресінням Христовим.
У ранньохристиянські часи під час великоднього богослужіння люди залишали прісний хліб ("артос") - як символ присутності Ісуса Христа серед вірян.
Згодом під час приготування святкового хліба люди почали використовувати здобне, дріжджове тісто - як символ нового життя та духовного воскресіння.
Для декого паска може бути уособленням хліба, який неодноразово згадується в Новому Завіті як важливий духовний символ (адже під час Таємної вечері Ісус Христос розділив хліб зі своїми учнями, назвавши його "тілом своїм", що стало прообразом Святої Євхаристії).
Проте у великодніх пасках можна знайти також інші символи:
Після освячення паска стає однією з основних страв великоднього столу. При цьому в народі існує повір'я, що куштувати паску раніше - це гріх.
Тим часом ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко у коментарі РБК-Україна пояснив: "якщо людина вирішила спробувати пасочку, як смаколик, в цьому нічого страшного немає".
Він зауважив, що на тих пасках, які продаються в магазинах, виробники не пишуть, що це, так би мовити "сакральний продукт, який не можна їсти".
"Це - звичайна випічка. Іноді у нас продаються італійські паски. При цьому навіть плутають різдвяні з великодніми", - розповів експерт.
Він розповів, що традиційний італійський солодкий різдвяний хліб (родом з Мілана) називається "панетоне". Саме його часто продають перед Великоднем. Тим часом на Великдень в Італії випікають інший солодкий хліб - "коломба" (або "великодня голубка").
"Але ж, повторюся, це - не якась сакральна їжа. Вона продається, скажімо так, для будь-кого. І будь-хто може її куштувати", - зазначив протоієрей ПЦУ.
За його словами, якщо йдеться про віруючу людину (яка не має можливості випікати паску самостійно), "вона її (паску, - Ред.) купить просто, і буде вживати вже на Великдень, як обрядову їжу".
"А хтось - буде просто їсти, як булочку", - підсумував ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим православний Великдень відрізняється від католицького.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: офіційний сайт Волинської Єпархії ПЦУ, BBC, коментар ректора Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрея ПЦУ Георгія Коваленка для РБК-Україна.
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