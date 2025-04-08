Обрядова випічка або просто смаколик? Чи можна їсти паску до Великодня

Звідки взялась традиція випікати паски

В цілому традиція випікання обрядового хліба має давнє походження (вважається, що вона могла з'явитися ще в дохристиянські часи). Пізніше - за християнства - паска набула особливого значення, пов'язаного з Воскресінням Христовим.

У ранньохристиянські часи під час великоднього богослужіння люди залишали прісний хліб ("артос") - як символ присутності Ісуса Христа серед вірян.

Згодом під час приготування святкового хліба люди почали використовувати здобне, дріжджове тісто - як символ нового життя та духовного воскресіння.

Що може символізувати великодній хліб

Для декого паска може бути уособленням хліба, який неодноразово згадується в Новому Завіті як важливий духовний символ (адже під час Таємної вечері Ісус Христос розділив хліб зі своїми учнями, назвавши його "тілом своїм", що стало прообразом Святої Євхаристії).

Проте у великодніх пасках можна знайти також інші символи:

форма - кругла або циліндрична, як купол церкви;

інгредієнти - найкращі (борошно, яйця, молоко, масло), на знак вдячності Богу за достаток і благодать;

дріжджове тісто - зростання, оновлення та Воскресіння.

Чи можна їсти паску до свята: думка експерта

Після освячення паска стає однією з основних страв великоднього столу. При цьому в народі існує повір'я, що куштувати паску раніше - це гріх.

Тим часом ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко у коментарі РБК-Україна пояснив: "якщо людина вирішила спробувати пасочку, як смаколик, в цьому нічого страшного немає".

Він зауважив, що на тих пасках, які продаються в магазинах, виробники не пишуть, що це, так би мовити "сакральний продукт, який не можна їсти".

"Це - звичайна випічка. Іноді у нас продаються італійські паски. При цьому навіть плутають різдвяні з великодніми", - розповів експерт.

Він розповів, що традиційний італійський солодкий різдвяний хліб (родом з Мілана) називається "панетоне". Саме його часто продають перед Великоднем. Тим часом на Великдень в Італії випікають інший солодкий хліб - "коломба" (або "великодня голубка").

"Але ж, повторюся, це - не якась сакральна їжа. Вона продається, скажімо так, для будь-кого. І будь-хто може її куштувати", - зазначив протоієрей ПЦУ.

За його словами, якщо йдеться про віруючу людину (яка не має можливості випікати паску самостійно), "вона її (паску, - Ред.) купить просто, і буде вживати вже на Великдень, як обрядову їжу".

"А хтось - буде просто їсти, як булочку", - підсумував ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості.