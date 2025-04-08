Обрядовая выпечка или просто вкусняшка? Можно ли есть кулич до Пасхи

Откуда взялась традиция выпекать куличи

В целом традиция выпекания обрядового хлеба имеет давнее происхождение (считается, что она могла появиться еще в дохристианские времена). Позже - при христианстве - кулич приобрел особое значение, связанное с Воскресением Христовым.

В раннехристианские времена во время пасхального богослужения люди оставляли пресный хлеб ("артос") - как символ присутствия Иисуса Христа среди верующих.

Позже во время приготовления праздничного хлеба люди начали использовать сдобное, дрожжевое тесто - как символ новой жизни и духовного воскресения.

Что может символизировать пасхальный хлеб

Для некоторых кулич может быть олицетворением хлеба, который неоднократно упоминается в Новом Завете как важный духовный символ (ведь во время Тайной вечери Иисус Христос разделил хлеб со своими учениками, назвав его "телом своим", что стало прообразом Святой Евхаристии).

Однако в пасхальных куличах можно найти и другие символы:

форма - круглая или цилиндрическая, как купол церкви;

ингредиенты - самые лучшие (мука, яйца, молоко, масло), в знак благодарности Богу за достаток и благодать;

дрожжевое тесто - рост, обновление и Воскресение.

Можно ли есть кулич до праздника: мнение эксперта

После освящения кулич становится одним из основных блюд пасхального стола. При этом в народе существует поверье, что пробовать кулич раньше - это грех.

Тем временем ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко в комментарии РБК-Украина объяснил: "если человек решил попробовать пасочку, как лакомство, в этом ничего страшного нет".

Он отметил, что на тех куличах, которые продаются в магазинах, производители не пишут, что это, так сказать "сакральный продукт, который нельзя есть".

"Это - обычная выпечка. Иногда у нас продаются итальянские куличи. При этом даже путают рождественские с пасхальными", - рассказал эксперт.

Он рассказал, что традиционный итальянский сладкий рождественский хлеб (родом из Милана) называется "панетоне". Именно его часто продают перед Пасхой. Между тем на Пасху в Италии выпекают другой сладкий хлеб - "коломба" (или "пасхальная голубка").

"Но, повторюсь, это - не какая-то сакральная еда. Она продается, скажем так, для любого. И любой может ее пробовать", - отметил протоиерей ПЦУ.

По его словам, если речь идет о верующем человеке (который не имеет возможности выпекать кулич самостоятельно), "он ее (паску, - Ред.) купит просто, и будет употреблять уже на Пасху, как обрядовую пищу".

"А кто-то - будет просто есть, как булочку", - подытожил ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости.