На месте обвала домов в Марселе обнаружили одного погибшего

Фото: обрушение в Марселе (twitter.com/enough)

Спасатели продолжают поисковую операцию на месте обрушения в Марселе

На месте обрушение домов в центре Марселя (Франция) обнаружили тело погибшего мужчины, поисковая операция продолжается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI.

Сообщается, что на руинах одного из полуразрушенных зданий обнаружили тело мужчины. Также сообщается, что спасатели продолжают поиски до восьми человек, которые могли оказаться под завалами. Местные власти не исключают, что число жертв инцидента будет расти.

Напомним, ранее сообщалось, что после обрушения двух домов в Марселе пропавшими без вести числятся девять человек. Одно из пострадавших зданий находилось в аварийном состоянии, его жильцы были выселены, однако, по словам очевидцев, в нем на момент трагедии могли находиться люди.

Инцидент произошел утром 5 ноября на улице Обань в центральной части Марселя. По первоначальной информации спасательных служб, два человек получили незначительные травмы. Также уточнялось, что аварийное здание нередко использовали бездомные в качестве убежища. По информации АР, один из домов был пятиэтажным, другой имел шесть этажей.