ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

На месте обвала домов в Марселе обнаружили одного погибшего

Новости » Происшествия    06.11.2018 - 12:11
Фото: обрушение в Марселе (twitter.com/enough)
Фото: обрушение в Марселе (twitter.com/enough)

Спасатели продолжают поисковую операцию на месте обрушения в Марселе  

На месте обрушение домов в центре Марселя (Франция) обнаружили тело погибшего мужчины, поисковая операция продолжается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI.

Сообщается, что на руинах одного из полуразрушенных зданий обнаружили тело мужчины. Также сообщается, что спасатели продолжают поиски до восьми человек, которые могли оказаться под завалами. Местные власти не исключают, что число жертв инцидента будет расти.

Напомним, ранее сообщалось, что после обрушения двух домов в Марселе пропавшими без вести числятся девять человек. Одно из пострадавших зданий находилось в аварийном состоянии, его жильцы были выселены, однако, по словам очевидцев, в нем на момент трагедии могли находиться люди.

Инцидент произошел утром 5 ноября на улице Обань в центральной части Марселя. По первоначальной информации спасательных служб, два человек получили незначительные травмы. Также уточнялось, что аварийное здание нередко использовали бездомные в качестве убежища. По информации АР, один из домов был пятиэтажным, другой имел шесть этажей.

Франция выдала ордера на арест трех представителей спецслужб Сирии, - Le Monde
Новости Украины Францияобрушение домаМарсель
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь